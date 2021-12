Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Abbiegeunfall auf der Korschenbroicher Straße ist am Samstag, 11.12.2021 ein Fußgänger schwer verletzt worden. Gegen 19:00 Uhr bog ein 63-jähriger Pkw-Fahrer von der Erzbergerstraße nach links auf die Korschenbroicher Straße in Richtung Innenstadt ab. Dabei übersah er zwei Fußgänger, welche die Korschenbroicher Straße überquerten. Der 52-jährige Fußgänger wurde auf die Motorhaube aufgeladen und schwer verletzt, sein links neben ihm gehende 50-jährige Ehefrau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Verletzte kamen in Krankenhäuser.

