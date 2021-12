Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kellerbrand in Rheindahlen

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 11.12.2021, gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Rheindahlen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass es nicht zum Gebäudeschaden kam. Der 83-jährige Hausbesitzer wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell