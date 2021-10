Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann nach E-Bike-Diebstahl festgehalten

Wassenberg (ots)

Gegen 13 Uhr am Freitag (15. Oktober) wurde ein Zeuge durch verdächtige Geräusche darauf aufmerksam, wie ein ihm unbekannter Mann das E-Bike des Zeugen aus einem Schuppen entwendete und dieses in Richtung Straße schob. Der Besitzer informierte daraufhin die Polizei und nahm die Verfolgung des Mannes auf. Auf Ansprache ließ dieser das E-Bike liegen und ging weiter in Richtung Erkelenzer Straße. Anwohner, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, halfen dem Fahrradbesitzer daraufhin, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Beamten stellten vor Ort diverse Rucksäcke und Tüten sicher, die der 27-jährige Tatverdächtige aus Wegberg auf einer Sackkarre mit sich führte und die möglicherweise aus Diebstählen stammen. Weitere Ermittlungen sind derzeit noch im Gange.

