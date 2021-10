Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Fahrzeug entwendet

Hückelhoven (ots)

Aus einem Firmenfahrzeug, welches auf einer Baustelle an der Jülicher Straße stand, hat ein bisher unbekannter Täter gegen 15.45 Uhr am Freitag (15. Oktober) eine Geldbörse entwendet. Der Unbekannte war etwa 178 Zentimeter groß und hatte eine schmale Statur. Außerdem hatte er eine Glatze, dunkle Augen und offenbar keine Zähne. Sein Erscheinungsbild wurde als osteuropäisch beschrieben. Bekleidet war der Mann mit einer hellblauen Jacke und einer schwarzen Jogginghose. Hinweise an die Polizei bitte telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell