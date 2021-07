Hauptzollamt Köln

HZA-K: Mehr als 2,8 Mio. unversteuerte Zigaretten als Kinderplanschbecken und Gymnastikbälle getarnt - Kölner Zoll stellt in nur acht Wochen mehr Zigaretten am Flughafen sicher als im kompletten Vorjahr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Der Kölner Zoll zog am Flughafen Köln/Bonn in den vergangenen acht Wochen mehr als 2,8 Millionen unversteuerte Zigaretten aus dem Verkehr.

"Der Zigarettenschmuggel per Luftfracht, hat sich für uns seit Jahresbeginn zu einem echten Dauerbrenner entwickelt. Allein mit diesem Schlag gegen den internationalen Zigarettenschmuggel liegen wir bereits weit über unserem Jahresergebnis aus 2020. Wenn dieser Trend anhält, werden wir zum Monatsende die acht Millionenmarke an sichergestellten Zigaretten in diesem Jahr knacken", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Die 14.417 Zigarettenstangen waren sehr aufwändig als Kinderplanschbecken und Gymnastikbälle getarnt. Der verhinderte Steuerschaden beträgt mehr als eine halbe Million Euro.

"Große Paketsendungen aus Hongkong Richtung Großbritannien mit Gymnastikbällen und Kinderplanschbecken sind gerade im Sommer erstmal nichts Besonderes. Unter der ersten Lage mit dem zu erwartenden Inhalt, kamen dann allerdings die getarnten Schmuggelzigaretten zum Vorschein", so Ahland weiter.

Die Zigaretten wurden sichergestellt und werden nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell