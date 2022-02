Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Plötzliches Hindernis

Baden-Baden (ots)

Weil ein 61 Jahre alter Verkehrsteilnehmer beim Aussteigen aus seinem Mercedes am Montagmittag den rückwärtigen Verkehr am Ludwig-Wilhelm-Platz nicht ausreichend zu beachten schien, ereignete sich in der Folge ein Verkehrsunfall mit einem geschätzten Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Ein 68-jähriger BMW-Lenker war gegen 14.30 Uhr in Richtung Augustaplatz unterwegs, als sich bei dem stehenden Mercedes unvermittelt die Fahrertür öffnete. Im Zuge der Kollision mit dem plötzlichen Hindernis wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Benz musste an den Abschlepphaken.



