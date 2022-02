Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Betrüger erbeuten Geld, Verhaltenshinweise

Offenburg (ots)

Ein 81-Jähriger wurde Anfang Februar Opfer eines dreisten Betrügers. Der oder die Unbekannte hatten sich per Messenger-Dienst bei dem Rentner gemeldet und behauptet, ein Familienmitglied zu sein, das in finanziellen Schwierigkeiten stecke. Der Betrüger hätte um zwei Überweisungen gebeten, welche der ältere Herr in gutem Glauben getätigt hatte. Erst im späteren Kontakt zu dem Familienmitglied wurde der Betrug festgestellt. Insgesamt wurden über 6.000 Euro auf ein unbekanntes Konto überwiesen.

Die Polizei gibt folgende Verhaltensempfehlungen:

- Seien Sie bei Nachrichten von unbekannten Nummern skeptisch. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Nehmen Sie Kontakt mit dem Familienmitglied auf und vergewissern Sie sich über die Richtigkeit der Angaben. - Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Bankverbindungen. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell