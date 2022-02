Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Hünfeld. Am Dienstag (01.02.) kam es, zwischen 7:45 Uhr und 13:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Jahnstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte ein silberner Kleinwagen beim Rückwärtsausparken einen schwarzen Skoda und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die genaue Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen silbernen VW handeln, der nun eine Beschädigung am rechten vorderen Stoßfänger aufweisen müsste.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/9658-0.

Polizeistation Hünfeld

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hilders. In der Nacht von Dienstag (01.02.) auf Mittwoch (02.02.), in der Zeit zwischen 0:20 Uhr und 1:15 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung L3379 / L3068 eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine Verkehrsinsel überfahren und ein Verkehrsschild stark beschädigt wurde. Nach Inaugenscheinnahme der Unfallörtlichkeit ist anzunehmen, dass der unfallflüchtige Pkw die L 3379 von Dörmbach kommend in Richtung Liebhards befuhr, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die dortige Verkehrsinsel in Richtung Rupsroth rutschte und ein Verkehrsschild beschädigte. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120.

Polizeistation Hilders

HEF

Motorradfahrer stürzt auf der A7 - Fahrer verletzt

Kirchheim. Am Mittwoch (02.02.) kam es, gegen 9:30 Uhr, auf der A7 in Fahrtrichtung Fulda zu einem Alleinunfall eines Zweiradfahrers. Ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Stuttgart befuhr mit einem Leichtkraftrad Yamaha YBR125 die vierspurige Autobahn in südlicher Fahrtrichtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Fahrer im Bereich einer Baustelle, in Höhe der Anschlussstelle Kirchheim, aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Warnbaken und stürzte auf die Fahrbahn. Teile des Motorrades und der Baustelleneinrichtung verteilten sich daraufhin auf der Fahrbahn.

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer leisteten bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungssanitätern Erste Hilfe. Der verletzte Fahrer wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht.

Die beiden linken Fahrstreifen mussten während der Bergungs- und Aufräumarbeiten sowie der Wiedereinrichtung der Baustellenabsicherung durch die Autobahnmeisterei Hönebach für circa 60 Minuten gesperrt werden. Der Verkehr in Fahrtrichtung Fulda wurde über die beiden rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt, sodass es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen des nachfolgenden Verkehrs kam.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell