Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Imbiss - Katalysatoren gestohlen - Bargeld aus Kasse gestohlen - Versuchter Einbruch in Praxis

Fulda (ots)

Einbruch in Imbiss

Burghaun. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (01.02.) in der Hersfelder Straße in einen Imbissladen ein. Die Täter hebelten die Zugangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld und ein vor dem Imbiss stehenden roten Peugeot 206 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-XY 818. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysatoren gestohlen

Hünfeld. Zwischen dem 15. und dem 31. Januar stahlen Unbekannte in der Rudolf-Diesel-Straße die Katalysatoren von zwei Pkw. Die entsprechenden Autos, ein roter Ford Mondeo und ein silberner Seat Altea, standen auf dem Grundstück einer Kfz-Werkstatt. Es entstand Sachschaden von circa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bargeld aus Kasse gestohlen

Hünfeld. Unbekannte stahlen am Dienstag (01.02.), zwischen 15.15 Uhr und 16.30 Uhr, in einem unbeobachteten Moment eine dreistellige Summe Bargeld aus einer Kasse eines Schuhgeschäfts in der Töpferstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Praxis

Hünfeld. Unbekannte versuchten zwischen Dienstag (25.01.) und Montag (31.01.) in eine Praxis in der Straße "Fuldaer Berg" einzubrechen. Nachdem die Hebelversuche an einem Fenster erfolglos blieben, flüchteten die Täter unerkannt und hinterließen 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

