Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Pkw kommt von Fahrbahn ab

Rotenburg. Eine 36-jährige Golf-Fahrerin aus Rotenburg befuhr am Dienstag (01.02.), gegen 0.20 Uhr, die L 3226 aus Richtung Seifertshausen kommend in Richtung Erkshausen. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Durch einen Baum wurde das Fahrzeug gestoppt und blieb seitlich in einem Bachlauf liegen. Da der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestand, veranlasste die Polizei eine Blutentnahme. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.600 Euro. Die Frau wurde leicht verletzt.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Außenspiegel abgefahren

Bad Hersfeld. Am Montag (31.01.) parkte gegen 17.20 Uhr eine 60-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Hersfeld ihren Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Homberger Straße. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges und setzte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 300 Euro zu kümmern. Die 60-jährige Fahrzeugführerin saß zu diesem Zeitpunkt noch in ihrem Auto. Ihrer Beschreibung nach, hat es sich bei dem Unfallverursacher um einen dunklen Pkw gehandelt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am Montag (31.01.), gegen 14.47 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Hersfeld die K2 in Richtung Kathus. Nach Angaben von Unfallzeugen verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf der angrenzenden Wiese. Im Pkw befanden sich zum Unfallzeitpunkt drei Insassen. Fahrerin und Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell