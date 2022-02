Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Briefkasten aufgebrochen - Versuchter Einbruch in Lagerhalle - Einbruch in Schulgebäude

Briefkasten aufgebrochen

Fulda. Am Montagmorgen (31.01.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor den Briefkasten einer Behörde am Heinrich-von-Bibra-Platz aufgebrochen hatten. Ob Briefe gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Eichenzell. Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Montag (31.01.) über eine Hecke Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "Am Queracker" im Ortsteil Rönshausen und versuchten eine Zugangstür zu einer Lagerhalle aufzuhebeln. Die Tür hielt stand, wurde jedoch beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Petersberg. In der Goerdelerstraße brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (28.01.) und Montagmorgen (31.01.) in ein Schulgebäude ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zur Schule und durchsuchten den Bereich der Cafeteria. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

