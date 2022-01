Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Fund in der Schumannstraße: Ermittlungen dauern an

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

Nach Fund in der Schumannstraße: Ermittlungen dauern an

Fulda. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung kam es am Samstag (29.01.) in der Schumannstraße und Michael-Henkel-Straße zu einem Polizeieinsatz. Dabei wurden in der ehemaligen Wohnung eines 37-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus der Schumannstraße neben Waffen- und Munitionsgegenständen auch NS-Devotionalien aufgefunden und sichergestellt. Unter anderem waren zur Begutachtung der Gegenstände auch Entschärfer des Hessischen Landeskriminalamtes vor Ort. Eine Gefährdung für die Bevölkerung war jedoch zu keiner Zeit gegeben.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Fulda haben die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird geprüft, um welche Art von Waffen es sich handelt und ob strafrechtliche Verstöße vorliegen. Hierzu dauern die Ermittlungen aktuell noch an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Dominik Möller,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

