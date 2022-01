Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Feuerlöscher entleert - Lack von drei Autos zerkratzt

Vogelsbergkreis (ots)

Feuerlöscher entleert

Lauterbach. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am späten Samstagabend (29.01.), gegen 22.50 Uhr, wie mehrere unbekannte Personen einen Feuerlöscher auf dem Schulgelände in der Straße "An der Wascherde" versprühten. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten die Unbekannten diesen zuvor aus einem Kellerraum der Schule entwendet, sodass ein Sachschaden von rund 80 Euro entstand. Laut Zeugenangaben soll es sich bei den Tatverdächtigen um vier Jugendliche handeln.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lack von drei Autos zerkratzt

Lauterbach. In der Straße "Alter Steinweg" zerkratzten Unbekannte zwischen Samstagabend (29.01.) und Sonntagmittag (30.01.) den Lack eines silbernen Ford, eines schwarzen Audi A 6 sowie eines blauen Mercedes E 350 mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. An einem der Fahrzeuge wurde zudem ein Hakenkreuz in die Motorhaube geritzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

Dominik Möller,

Pressesprecher

