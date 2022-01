Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mountainbike gestohlen - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Fulda (ots)

Mountainbike gestohlen

Hünfeld. Unbekannte stahlen zwischen Freitagabend (28.01.) und Samstagabend (29.01.) in der Wellastraße ein Mountainbike der Marke Cube. Das hellblaue Fahrrad im Wert von circa 450 Euro stand in einem als Lagerraum genutzten Zelt auf einem Firmengelände. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Fulda. Unbekannte versuchten am frühen Sonntagmorgen (30.01.), zwischen 4.30 Uhr und 8 Uhr, in eine Gaststätte in der Kanalstraße einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos an der Eingangstür und verursachten 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell