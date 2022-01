Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugbrand - Einbrüche - Farbschmierereien - Diebstahl von Kleinkraftrad - Autoscheibe eingeschlagen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Fahrzeugbrand

Rotenburg. Im Stadtteil Lispenhausen geriet am Samstagabend (29.01.), gegen 19.30 Uhr, ein VW Touran auf einem Privatgrundstück in der Nürnberger Straße aus bislang unbekannter Ursache in Brand, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und führte entsprechende Löscharbeiten durch.

Derzeit schließt die Kriminalpolizei Brandstiftung nicht aus und hat die entsprechenden Brandursachenermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können oder im Nahbereich verdächtige Personen gesehen haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Bäckerei eingebrochen

Kirchheim. Unbekannte drangen in der Nacht zu Samstag (29.01.) gewaltsam über ein Fenster in eine Bäckerei mit Poststelle in der Hauptstraße ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten aus mehreren Paketen den noch unbekannten Inhalt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenschuppen

Heringen. Im Stadtteil Herfa brachen unbekannte Täter zwischen dem 03. und 29.01.2022 in einen Gartenschuppen in der Straße "Am Berg" ein. Dabei entwendeten die Unbekannten zwei Rasenmäher, zwei Heckenscheren, eine Kettensäge sowie zwei Kabeltrommeln im Gesamtwert von rund 1.700 Euro. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien an Wohnanwesen und Stromverteilerkästen

Bebra. Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zu Sonntag (30.01.) die Hausfassade, Garage sowie zwei Garagentore eines Mehrfamilienhauses in der Obere Straße im Ortsteil Blankenheim mit einem Schriftzug und Hakenkreuzen in brauner und roter Farbe. Zudem wurden zwei Stromverteilerkästen in der Straße "Über Land" und "Obere Straße" mit den gleichen Symbolen besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kleinkraftrad

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Sonntag (30.01.) ein Kleinkraftrad. Die grüne Simson S 51 B2-4 war unter einem Carport in der Schillerstraße im Ortsteil Asbach abgestellt und mittels Schloss gesichert. Das Kleinkraftrad hat einen Wert von rund 4.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe von Pkw eingeschlagen

Rotenburg. Die hintere Seitenscheibe eines 3er BMW schlugen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (30.01.) im Rotenburger Stadtteil Lispenhausen ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus dem Inneren des Fahrzeugs jedoch nichts entwendet. Das Auto stand auf einem Anwesen in der Nürnberger Straße. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell