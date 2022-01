Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Vogelsbergkreis

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. Am 21. Januar, gegen 7:30 Uhr, parkte eine 35-jährige Pkw-Fahrerin ihren Skoda Octavia in der Seebergstraße in Höhe der Hausnummer 10 am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 13 Uhr wieder zu ihrem Wagen kam, stellte sie fest, dass dieser am linken vorderen Kotflügel und der vorderen linken Stoßstange beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug zu dicht an dem Skoda vorbeigefahren und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Octavia entstand Sachschaden von 1.500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710 oder 06642-609990.

Ilbeshausen/Hochwaldhausen. Am Donnerstag (27.01.), gegen 13:15 Uhr, parkte eine 66-jährige Pkw-Fahrerin ihren Opel Corsa auf einem Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses in der Jean-Berlit-Straße. Als sie gegen 20:15 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie fest, dass dieses im Heckbereich beschädigt worden war. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ausparken gegen den Corsa gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Corsa entstand Sachschaden von 1.500 EUR. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

