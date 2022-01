Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 19 zwischen der AS Krakow am See und AS Güstrow Süd in Richtung Rostock

Linstow (ots)

Am 09.01.2022 gegen 08:43 Uhr kam es auf der BAB 19 zwischen der AS Krakow am See und der AS Güstrow Süd zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Streufahrzeug der Autobahnmeisterei. Dabei fuhr der Transporter nahezu ungebremst auf das Streufahrzeug auf. Bei dem Unfall wurden der Fahrzeugführer sowie der Insasse des Pkw leichtverletzt. Beide wurden in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht.

Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und die Landung des Rettungshubschraubers für ca. 4 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Parkplatz Bansower Forst Ost geleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 80.000EUR geschätzt.

Rebecca Klaus, Polizeikommissarin, AVPR Linstow

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell