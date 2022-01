Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Neue Sprechzeiten der Kontaktbereichsbeamten im Polizeirevier Sanitz

Ein Dokument

Sanitz (ots)

~Neben dem Polizeirevier in Sanitz besteht an bestimmten Tagen und Zeiten die Möglichkeit, persönlichen Kontakt mit den Kontaktbereichsbeamten in den Polizeistationen der benachbarten Gemeinden vom Verantwortungsbereich des Polizeirevier Sanitz aufzunehmen. Da sich jedoch Namen der Kontaktbereichsbeamten und die Sprechzeiten geändert haben, sollen diese nun veröffentlicht werden.

Polizeistation im Amt Carbäk, Broderstorf Sprechzeiten: donnerstags 10:30-12:00 Uhr

Polizeistation im Amt Rostocker Heide, Gelbensande Sprechzeiten: donnerstags 10:00-12:00 Uhr

Polizeistation in Graal-Müritz

Sprechzeiten: dienstags 10:00-12:00 Uhr

Polizeistation in der Gemeinde Dummerstorf Sprechzeiten: dienstags 15:00-17:00 Uhr

Polizeistation in der Stadt Tessin

Sprechzeiten: dienstags 10:00-12:00 Uhr

Entsprechend der Aufgabenverteilung stehen PHK Lüllwitz, PHK Bühner, PHMin Harcks und PHM Günther als Ansprechpartner bereit und gerne können Termine individuell abgesprochen werden.

Adressen, Telefonnummern etc. siehe angefügtes PDF-Dokument~

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell