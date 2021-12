Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Abschlussmeldung Alkohol- Drogen- Kontrollen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)- Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5092388

In den zwei Kontrollphasen am gestrigen Tag, 06.12.2021, wurden insgesamt 508 Fahrzeuge kontrolliert. Neben diversen Pkw zogen die Beamten auch eine Vielzahl von Transportern in die Kontrollstellen, um deren Fahrzeugführer und auch die Fahrzeuge zu überprüfen.

Zehn Fahrzeugführer durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Fünf von ihnen standen unter dem Einfluss von Drogen und zwei unter dem Einfluss von Alkohol. Zur Beweissicherung wurde von fünf Personen eine Blutprobe entnommen und zwei mussten an einem gerichtverwertbaren Atemalkoholmessgerät pusten. Ein Fahrzeugführer legte den Beamten einen gefälschten Führerschein vor und zwei konnten gar keine Fahrerlaubnis vorweisen. In diesen Fällen mussten die Fahrzeuge von anderen berechtigen Personen abgeholt werden.

Handyverstöße wurde ebenfalls festgestellt. Dieser Verstoß zieht nicht nur eine Geldbuße von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg nach sich, sondern stellt auch für den Nutzer des Telefons sowie für andere Verkehrsteilnehmer aufgrund der Ablenkung eine Gefahr dar.

Fazit: Auch in Zukunft werden ähnliche Kontrollen durchführt, um die Sicherheit im Verkehr zu optimieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell