POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 19.12.2021

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrten

Am 19.12.2021, um 01.41 Uhr, wurde ein 20-jähriger PKW Fahrer (aus Bremen) in der Lange Straße in Delmenhorst angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholkonzentration, kurz AAK: 1,18 Promille) steht. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Am 19.12.2021, um 01.50 Uhr, wurde ein 43-jähriger PKW Fahrer (aus Delmenhorst) in der Straße Am Stadtwall in Delmenhorst angehalten und kontrolliert. Der Mann stand ebenfalls unter Alkoholeinfluss (AAK: 1,41 Promille). Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Am 19.12.2021, um 02.24 Uhr, wurde ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer (aus Delmenhorst) in der Düsternortstraße in Delmenhorst angehalten und kontrolliert. Atemalkoholtest ergab 1,18 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

