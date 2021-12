Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Körperverletzung in der Innenstadt

Delmenhorst (ots)

Am Freitagabend, 17.12.2021, gegen 21.50 Uhr kam es in der Innenstadt von Wildeshausen im Bereich Westertor nach vorausgegangenen Streitigkeiten zu einer einfachen Körperverletzung unter vier Jugendlichen bzw. Heranwachsenden. Die Opfer trugen lediglich leichte Verletzungen davon. Da kurz darauf weitere Familienangehörige der Jugendlichen erschienen und sich verbal in die Streitigkeiten einmischten, mussten mehrere Streifenwagen eingesetzt werden, um die emotional aufgeheizte Stimmung wieder zu beruhigen. Zwei Familienangehörige, die sich gegen einen ausgesprochenen Platzverweis der Beamten sperrten, mussten vorübergehend in Gewahrsam genommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell