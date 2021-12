Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Mann kommt mit seinem PKW von der Rampe des Fähranlegers ab - leicht verletzt aufgrund einer Unterkühlung

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 18.12.2021, gegen 00:55 Uhr, kam ein 82 Jahre alter PKW-Fahrer aus Nordleda ( LK Cuxhaven ) aufgrund Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug von der Rampe des Fähranlegers Berne Juliusplate (B 74) ab und fuhr bzw. rollte in das Wasser der Weser. Er blieb glücklicherweise im Nahbereich der Rampe stecken, sodass er nicht weiter ins Fahrwasser geriet. Durch vor Ort eingesetzte Kräfte der Feuerwehr konnte der Pkw aus dem Wasser geborgen und der Fahrer befreit werden. Der Fahrer erlitt durch ins Fahrzeuginnere eingedrungenes Wasser eine Unterkühlung und wurde zwecks weiterer Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der durch Wassereintritt beschädigte Pkw wurde anschließend mittels Abschlepper geborgen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

