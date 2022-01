Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Nach Verkehrsunfall läuft aus dem umgekippten Anhänger Gülle auf die Straße

Teterow (ots)

In der Malchiner Straße in Teterow ist am 05.01.2022 gegen 11:00 Uhr ein mit Gülle beladener Anhänger umgekippt und beschädigte eine Straßenlaterne sowie ein Verkehrsschild. Der 34 jährige deutsche Fahrer befuhr die sog. 90 Grad-Kurve, als er bemerkte, dass der Anhänger die Bodenhaftung verlor und umkippte. Zugmaschine und Anhänger waren mit 25.000 Liter Gülle beladen. Durch den Unfall wurde der Anhänger beschädigt und 10.000 Liter Ladung sind auf die Fahrbahn gelaufen. Die Feuerwehr Teterow unterstützte mit 16 Kameraden und sorgte dafür, dass die Gülle sich nicht weiter verteilen kann bzw. in den Boden gelangt. Nachdem das veranlasste Umpumpen und Aufnehmen der Ladung erfolgt war, wurde der Anhänger aufgestellt und das Gespann abgeschleppt. Bevor der Verkehr wieder unbeeinträchtigt fließen konnte, wurde die Fahrbahn gereinigt. Der Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt.

