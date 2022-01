Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbruch in Kaufhaus - Tatverdächtiger konnte ermittelt werden

Rövershagen (ots)

Am 01.01.2022 gegen 05:00 Uhr ging im Polizeirevier Sanitz die Mitteilung zu einer Alarmauslösung in einem Röverhägener Kaufhaus ein. Vor Ort wurde festgestellt, dass es zu einem Einbruch in das Kaufhaus gekommen ist. Im Rahmen der Tatortarbeit konnte ermittelt werden, dass diverse Tabakwaren entwendet wurden. Polizeibeamte konnten Videomaterial der Überwachungskamera sichten und dadurch einen Tatverdächtigen identifizieren. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume eines 18-jährigen Deutschen Tatverdächtigen erwirkt. Im Ergebnis der Durchsuchung wurden die entwendeten Tabakwaren und die zur Tatzeit getragene Bekleidung sichergestellt. Der Sachschaden beträgt 5.000 Euro und der Stehlschaden wurde mit 670 Euro angegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell