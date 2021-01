Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Fußgängerin angefahren

Leichte Verletzungen erlitt eine 23-Jährige am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Hattenhofen.

Ulm (ots)

Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes gegen 7.30 Uhr im Kreisel in der Ortsmitte von Hattenhofen. Als er die Ausfahrt in Richtung Sparwiesen nahm, ging dort eine 23-Jährige über den Zebrastreifen. Der Autofahrer erkannte die dunkel gekleidete Frau zu spät, wie die Polizei berichtet. Er sei noch ausgewichen und bremste, erfasste die 23-Jährige aber dennoch leicht. Ein Rettungswagen brachte die Fußgängerin in eine Klinik. An dem Auto entstand kein Sachschaden. Die Uhinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07161/93810.

Die Polizei weist darauf hin, dass vor allem in der dunklen Jahreszeit besondere Vorsicht im Straßenverkehr gefordert ist. Passen Sie als Autofahrer ihre Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen an. Bei Dunkelheit sind Fußgänger oft nur schwer zu erkennen. Deshalb gilt für Fußgänger und Radfahrer: Tragen Sie nach Möglichkeit gut sichtbare Kleidung. Insbesondere wenn Sie früh morgens oder am Abend unterwegs sind. Versichern Sie sich auch an Fußgängerüberwegen, dass Autofahrer Sie wahrgenommen haben und anhalten, bevor Sie auf die Fahrbahn treten.

Marco Kenjic / Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

