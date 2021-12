Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebstahl im Möbelgeschäft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst-

Taschendiebe griffen am Montag, 20.12.2021, unbemerkt in einem Geschäft in die Handtasche einer Bielefelderin und stahlen ihre Geldbörse.

Die 37-jährige Bielefelderin betrat zusammen mit ihrem Mann gegen 10:40 Uhr das Geschäft an der Detmolder Straße in der Nähe der Sonderburger Straße. Während das Ehepaar durch den Laden ging, trug die Bielefelderin ihre Handtasche nach hinten über die Schulter gelegt. Beim Verlassen des Möbelhauses, bemerkten sie, dass der Reißverschluss der Handtasche offen und das Portemonnaie daraus gestohlen worden war.

Die Polizei rät: Tragen Sie ihre Hand- oder Umhängetasche möglichst verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Geben Sie Dieben keine Chance!

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell