Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden - Einbruch in Firma

Unbekannte blieben ohne Beute am Mittwoch in Illerrieden.

Ulm (ots)

Gegen 2.45 Uhr entdeckte eine Polizeistreife verdächtige Spuren an dem Firmengebäude. Unbekannte waren über das Dach in das Gebäude gelangt. In einem Büroraum versuchten sie einen Tresor aufzuhebeln. Das misslang wohl. Die Polizei durchsuchte das Gebäude, die Einbrecher hatten bereits das Weite gesucht. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen im Alb-Donau-Kreis ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++ 2202173

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell