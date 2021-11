Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Diebstahl auf der Baustelle

Ein Elektroteil stahl ein Unbekannter zwischen Montag und Dienstag von einer Baustelle in Ehingen.

Ulm (ots)

Auf dem Baugelände im Dieselweg befanden sich mehrere Rohbauten und waren von einem Bauzaun umgeben. Vermutlich in den Nachtstunden gelangte öffnete ein Unbekannter den Bauzaun und gelangte so auf das Gelände. In einer offenen Garage brach er einen Sicherungskasten auf und entwendete daraus einen Schutzschalter. Mit der Beute flüchtete er. Andere auf der Baustelle befindliche Gerätschaften ließ er unberührt. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2197073

Helena Krug, Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell