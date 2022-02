Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ladendiebstahl - Mehrere Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Ladendiebstahl

Alsfeld. Ein Optiker in der Obergasse wurde am Dienstagnachmittag (01.02.), gegen 14.45 Uhr, Ziel eines unbekannten Täters. Der Mann gab sich zunächst als interessierter Kunde aus und schaute sich in dem Laden um. Unbemerkt entwendete er schließlich mehrere Brillengestelle der Marke "Joop" und verließ das Geschäft in Richtung Marktpatz. Der Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt.

Der unbekannte Täter kann als etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, mit sportlicher Statur und schmalem Gesicht sowie Glatze beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Mann braune Lederschuhe, eine olivgrüne Cargo Hose, eine olivgrüne Jacke und eine graue Mütze. Zudem führte er eine braune Leder-Umhängetasche mit sich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Mehrere Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Lauterbach. In der Zeit von Freitag (28.01.) bis Dienstag (01.02.) beschädigten unbekannte Täter mindestens acht Fahrzeuge im Stadtgebiet und verursachten hierdurch Schaden von rund 5.000 Euro. Zwei Fahrzeugen wurden zudem verfassungswidrige Zeichen in den Lack gekratzt. Zur Tatzeit standen die Autos im "Bilsteinweg", im "Alten Steinweg" sowie der Straße "Hinter der Langgasse" in Lauterbach und in der "Vogelsbergstraße" im Ortsteil Blitzenrod.

In der Straße "An der Ritsch" wurde in der Nacht zu Freitag (28.01.) außerdem eine Haustür beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

