Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ermittlungen nach mutmaßlichem Raubdelikt, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Nach einem Vorfall am späten Montagabend in Achern an der Hauptstraße haben die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg die Ermittlungen eingeleitet. Laut Aussage eines 44-Jährigen hätte ihn im Zeitraum vom 14.02.2022, 23:35 Uhr bis 15.02.2022, 00:06 Uhr ein Unbekannter beraubt. Dieser soll ihn zunächst im Bereich der Sitzgelegenheiten des Rathausplatzes angesprochen und im Gespräch um eine Zigarette gebeten haben. Als er die Bitte verneinte, soll ihm der männliche Unbekannte Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und danach den schwarzen Puma-Rucksack entwendet haben. Der mutmaßliche Täter dürfte nach den Angaben des Opfers ungefähr 170 cm groß sein, dunkles Haar haben, einen dunklen Kapuzenpullover bei der Tat getragen haben und ein südländisches Aussehen gehabt haben. Die Kriminalpolizei Offenburg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell