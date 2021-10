Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall zwischen Radfahrerin und Motorradfahrer

Eschwege (ots)

Um 13:24 Uhr beabsichtigte eine 52-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Fahrrad die B 249 in der Gemarkung von Meinhard-Frieda (Umgehungsstraße) zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Motorradfahrer aus Mühlhausen, der in Richtung Eschwege unterwegs war. Beide kamen durch den Zusammenstoß zu Fall und wurden dadurch schwer verletzt. Im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber; letztendlich wurden aber die beiden Verletzten mit den Rettungswagen in die Krankenhäuser gebracht. Zur genauen Ermittlung der Unfallursache wurde zudem ein Gutachter bestellt. Die B 249 ist seit 13:44 Uhr in diesem Bereich voll gesperrt; eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst.

