Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Rauchentwicklung im Motorraum

Wietmarschen (ots)

Am Sonntagabend kam es während der Fahrt auf der A31 in Richtung Emden in Höhe Wietmarschen zu einer Rauchentwicklung im Motorraum in einem BMW. Der 53-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug auf einem Rastplatz rechtzeitig anhalten und unverletzt verlassen. Die Feuerwehr aus Wietmarschen war vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell