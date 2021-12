Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Eine Person bei Unfall verletzt

Meppen (ots)

Am Mittwochabend kam es auf der B70 bei Meppen zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-Jähriger beabsichtigte gegen 18 Uhr mit seinem Mercedes von der Straße Zur Schleuse die Bundesstraße in Richtung Varloh zu überqueren. Dabei übersah er eine 34-Jährige, die mit ihrem Renault die B70 in Richtung Lingen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

