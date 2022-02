Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag an einem in der Schwesternstraße geparkten Volkswagen einen Schaden von rund 500 Euro verursacht. Der oder die ungebetenen Besucher haben ein am Frontgrill verbautes VW Emblem gewaltsam entfernt und so für den Schaden an der Chromleiste gesorgt. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 07851 893-0 entgegengenommen.

