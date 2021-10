Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Haftbefehle innerhalb weniger Stunden

Kehl (ots)

Im Verlauf des gestrigen Tages gelangen den Beamten der Bundespolizei, im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, zwei Festnahmen. Bei den Kontrollen am Grenzübergang Kehl Europabrücke stellten die Beamten bei einem 30-jährigen togolesischen Staatsangehörigen einen Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz fest. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Gefängnis verbracht. Auch nicht besser erging es einem 73-jährigen deutschen Staatsangehörigen, welcher an der Haltestelle der Tram D in Kehl angetroffen und kontrolliert wurde. Gegen Ihn bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Auch er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Gefängnis gebracht.

