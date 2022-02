Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Gengenbach, Biberach, B33 - Meldungen über Falschfahrerin, Suche nach gefährdeten Verkehrsteilnehmern

Offenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag sind über den Notruf der Polizei mehrere Anrufe aufgrund einer mutmaßlichen Falschfahrerin auf der B33 eingegangen. Laut Schilderung der Zeugen soll kurz nach 15 Uhr eine ältere Frau mit grauen Haaren und einem silbernen Auto auf der falschen Fahrspur in Richtung Kinzigtal unterwegs gewesen sein. Hierbei soll es zwischen Ortenberg und Gengenbach zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen, nicht aber zu einer Kollision gekommen sein. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen konnte keine Falschfahrerin festgestellt werden. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten der Frau gefährdet wurden oder Zeugen, die Hinweise zum dem silbernen Fahrzeug geben können, setzen sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg oder der Telefonnummer: 07803 9662-0 mit den Beamten des Polizeipostens Gengenbach in Verbindung.

/wo

