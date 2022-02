Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach, Prinzbach, B415 - Zu schnell unterwegs

Biberach, Prinzbach, (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen ist ein junger Autofahrer auf der B415 zwischen in Höhe Prinzbach von der Fahrbahn abgekommen und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Feststellungen dürfte nicht angepasster Geschwindigkeit eine entscheidende Rolle gespielt haben, dass der 22-Jährige kurz nach 7 Uhr in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet und die Kontrolle über seinen Opel verlor. Der Wagen kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der junge Mann wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Sachschadens wird auf etwa 1.200 Euro beziffert.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell