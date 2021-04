Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft brach am Sonntagabend in Beiertheim-Bulach in einen Einkaufsmarkt ein.

Gegen 22.00 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu dem in der Ortenbergstraße gelegenen Markt. Nachdem sie die Glasschiebetüren des Haupteingangs eingeschlagen hatten, begaben sie sich in den Einkaufsmarkt und entwendeten Multimedia Geräte im Wert von etwa 600 Euro. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 666-3411 an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell