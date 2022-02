Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Einbruch Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 5:15 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters in ein Sozialgebäude eines Friedhofs in der Hahnengasse. Im Inneren entwendete der Dieb einen Digitaldrucker. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 300 Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 zu melden.

/ph

