POL-OG: Rastatt - Mit Karacho ins Ladengeschäft

Rastatt (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein mutmaßlich hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Missgeschickes eines Seniors am heutigen Mittwochmorgen. Weil er an seinem Automatikfahrzeug mutmaßlich die Bremse mit dem Gas verwechselte, fuhr er gegen 10 Uhr mit Karacho durch die Glasscheibe eines Drogeriemarktes in der Niederwaldstraße und beschädigte hierbei den ganzen Kassenbereich. Eine Kundin und eine Mitarbeiterin trugen durch das Malheur leichte Verletzungen davon. Die Beamten Polizeireviers Rastatt kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

