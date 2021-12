Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vier Autos nach Auffahrunfall beschädigt

Brakel (ots)

Bei einem Auffahrunfall an einer Baustellenampel auf der B252 bei Brakel sind vier Autos zusammengeschoben und beschädigt worden. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 13. Dezember, im Kreuzungsbereich zwischen der B252 und der B64. Auf der B252 befindet sich aktuell zwischen Rheder und Brakel unterhalb der B64-Brücke eine Baustelle, an der eine Baustellenampel den Verkehr regelt. Gegen 16.55 Uhr hatte sich vor der roten Ampel eine Warteschlange gebildet.

Die 21-jährige Fahrerin eines grauen Skoda, die aus Rheder kommend in Richtung Brakel unterwegs war, bemerkte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf einen stehenden VW Transporter auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter auf einen Audi A1 und dieser schließlich auf einen weiteren Audi geschoben.

Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. An dem Skoda entstand Totalschaden, insgesamt wird der entstandene Sachschaden an allen Fahrzeugen auf rund 20.000 Euro geschätzt.

An der Unfallstelle bildeten sich in beide Fahrrichtungen längere Rückstaus, die Polizei regelte den Verkehr, der einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell