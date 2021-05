Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Gartenhütte

Am Samstag, den 29.05.2021 wurde hiesiger Dienststelle nachmittags der versuchte Einbruch in eine Hütte an einem Weiher im Waldgebiet in der Nähe des Pallettenwerkes in Berod gemeldet. Der oder die Täter haben Scheiben am Gebäude eingeschlagen, gelangten jedoch nicht in das Innere der Hütte und gingen leer aus. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang getroffen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

