Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Diebe ermittelt, Tatfahrzeug beschlagnahmt

Neuried (ots)

Seit längerer Zeit beschäftigen sich die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Offenburg mit den Ermittlungen zu einer Serie von Katalysatordiebstählen im Ortenaukreis. Am Dienstagmittag ist hierzu ein Ermittlungserfolg gelungen. Nach einem Hinweis von einem Polizisten, der privat unterwegs war, über die Sichtung eines mutmaßlich bei den zurückliegenden Taten verwendeten Fahrzeugs der Marke BMW, konnten mehrere Streifen des Polizeipräsidiums Offenburg das gesuchte Fahrzeug gegen 14 Uhr einer Kontrolle auf der Landstraße L75 unterziehen. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass das Fahrzeug zur Begehung der Diebstähle genutzt wurde. Im Fahrzeug konnten zwei tatverdächtige Männer, 31 und 34 Jahre alt, angetroffen werden. Außerdem konnten - wie schon bei einer Anfang Februar durchgeführten Kontrolle in Kehl - erneut mehrere Werkzeuge zum Entfernen der Katalysatoren von Fahrzeugen aufgefunden werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Offenburg die Beschlagnahme des Fahrzeugs zum Zweck der Einziehung als Tatmittel angeordnet. Die Ermittlungen, bei denen auch Beamte des Gemeinsamen Zentrums von Polizei und Zoll in Kehl mitwirkten, werden fortgesetzt. Die beiden Männer erwartet nunmehr ein entsprechendes Strafverfahren.

/bk

