POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L 723 bei Wiesloch. Ein 66-jähriger Mann war kurz nach 23 Uhr mit seinem Renault auf der L 723 von Walldorf in Richtung Rauenberg unterwegs. An der Zufahrt zur B 3 in Fahrtrichtung Heidelberg missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 37-jährigen VW-Fahrer zusammen, der bei Grünlicht nach links auf die B 3 in Richtung Heidelberg auffahren wollte. Hierbei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Da die gesamte Fahrbahn in großem Radius von Trümmerteilen der beiden Fahrzeuge verunreinigt war, musste diese durch die Straßenmeisterei Wiesloch gereinigt werden.

