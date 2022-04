Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Betrunkener Autofahrer missachtet Anhaltesignale

Mannheim-Waldhof (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kurz nach 3 Uhr fuhren Polizisten des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen einem Peugeot in der Otto-Siffling-Straße hinterher, welcher beim Abbiegen mehrmals vergaß zu blinken. Da die ruckartige Fahrweise ebenfalls auffiel, schalteten die Beamten das Anhaltesignal "Stopp Polizei" des Streifenwagens ein. Unbeeindruckt fuhr der Mann zunächst durch mehrere Straßen weiter und bemerkte die hinter ihm fahrende Polizeistreife erst, nachdem diese zusätzliche Licht- und Tonsignale anschalteten. In der Oppauer Straße konnte der 47-Jährige schließlich kontrolliert werden. Hierbei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,14 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Er musste neben einer Blutprobe auch gleich seinen Führerschein abgeben.

