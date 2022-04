Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Über den Gehweg gefahren und Fahrzeug gestreift

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Dienstagnachmittag um 17 Uhr fuhr eine 88-jährige Frau mit ihrem Peugeot im Schleifpfad an einem Hyundai vorbei und verursachte hierbei einen Gesamtschaden von 4.500 Euro. Die 72-jährige Hyundai-Fahrerin rangierte nach einem Parkvorgang gerade mit ihrem PKW auf der Straße, als die Peugeot-Fahrerin rechts über den Gehweg an ihr vorbeifuhr und den Hyundai dabei streifte. Glücklicherweise wurden durch den Unfall keine Personen verletzt.

