POL-MA: Mannheim-Seckenheim: unbekannter Mann spricht 73-Jährigen an und fragt ihn über finanzielle Verhältnisse aus; Warnhinweise der Polizei

Mannheim-Seckenheim (ots)

Als ein 73-Jähriger am Dienstag gegen 15 Uhr seine Einkäufe beendet hatte und sich zu Fuß auf den Weg nach Hause machte, wurde er im Bereich der Offenburger Straße plötzlich aus einem Fahrzeug heraus angesprochen. Als der 73-Jährige stehen blieb, stieg der Beifahrer des PKWs aus. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr wiederum in unbekannte Richtung davon. Der unbekannte Mann gab in der Folge vor, ein Freund des 73-Jährigen zu sein und ihm beim Tragen der Einkäufe helfen zu wollen. Der 73-Jährige, der den Mann nicht kannte, lehnte das Angebot dankend ab und setzte seinen Weg fort. Der Unbekannte ließ allerdings nicht von dem Mann ab, sondern begleitete ihn stattdessen bis zur Haustür. Auf dem Weg dorthin erkundigte er sich mehrfach nach den finanziellen Verhältnissen des 73-Jährigen. Nur mit Mühe gelang es dem 73-Jährigen, den Unbekannten abzuwimmeln. In der Wohnung angekommen informierte der 73-Jährige sofort eine Angehörige, die wiederum die Polizei verständigte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige sowie das Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden.

Die Hintergründe des Ansprechens sowie die Absichten des Unbekannten sind derzeit noch vollkommen unklar. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich möglicherweise um eine Vorbereitungshandlung zur Begehung einer Straftat gehandelt hat.

Personenbeschreibung des Gesuchten:

männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, gepflegtes Erscheinungsbild, schwarzer Bart, schwarze gegelte Haare, sprach gebrochen deutsch

Beschreibung des Fahrzeugs:

grauer Mercedes, älteres Baujahr

Das Polizeirevier Ladenburg weist auf folgende präventive Verhaltenstipps hin - bitte geben Sie diese gerade an ältere Verwandte und Bekannte weiter:

- Machen Sie lautstark auf sich aufmerksam und/oder sprechen Sie Passanten direkt an und bitten diese, Ihnen zu helfen. Rufen Sie die Polizei, Tel.: 110

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung allein oder bitten Sie, wenn möglich, eine Vertrauensperson oder einen Nachbarn hinzu.

- Lassen Sie die Personen nicht unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung.

- Schließen Sie Schmuckstücke und Wertsachen immer sicher weg.

