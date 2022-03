Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wieder rufen Betrüger an - Kripo warnt erneut vor Schockanrufen

Gießen (ots)

Landkreis Gießen:

Wir berichteten am Dienstag über einen Enkeltrickbetrug, bei dem eine 82-jährige Frau den Betrügern zum Opfer fiel.

(Bezug zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5159888)

Am Mittwoch fiel eine 90-Jährige auf den Anruf eines falschen Rechtsanwaltes herein. Er gaukelte ihr vor, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt worden sei. Dabei seien zwei Personen, darunter ihre Enkeltochter zu Tode gekommen. Die Tochter benötige nun eine Kaution in Höhe von 120.000 Euro. Da die Seniorin nicht genügend Bargeld zu Hause hatte, sammelte sie ihren Schmuck im Wert von über Hunderttausend Euro zusammen. Den Schmuck und mehrere Tausend Euro Bargeld übergab das Opfer einer unbekannten Person an der Straße ihrer Wohnanschrift.

Was kann man tun, um nicht Opfer dieser Masche zu werden?

- Überprüfen Sie Ihren Telefonbucheintrag, steht dort der komplette Vorname, Nachname und Ihre Anschrift? Ändern Sie dies um und nennen Sie nur den Anfangsbuchstaben des Vornamens und keine Nennung des Straßennamens (z. B. H. Müller, Musterstadt)

- Vorsicht bei Ihnen nicht bekannten Rufnummern. Überlegen Sie, ob Sie das Gespräch tatsächlich annehmen müssen, lassen Sie (wenn vorhanden) zunächst den Anrufbeantworter angehen

- Überlegen Sie sich einen männlichen und einen weiblichen Vornamen, den es in Ihrem Verwandten-und Bekanntenkreis nicht gibt, sollte ein Gespräch wie oben geschildert beginnen, nennen Sie den erfundenen Namen! Geht der Täter darauf ein, wissen Sie sofort, dass es sich um einen Betrüger handelt. Beenden Sie das Gespräch sofort und lassen Sie sich nicht auf ein weiteres Gespräch ein!

- Überlegen Sie bei Geldforderungen immer: Würde der angebliche Verwandte/Bekannte Sie wirklich am Telefon um eine so hohe Summe bitten?

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, bevor Sie irgendetwas veranlassen

- Gehen Sie niemals auf Geldforderungen am Telefon ein

- Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen nicht bekannte Personen

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn ein oben geschilderter Anruf bei Ihnen eingegangen ist, auch wenn Sie das Gespräch beendet haben

- Schämen Sie sich nicht, wenn Sie Opfer dieser Masche geworden sind, zeigen Sie den Betrug umgehend bei der Polizei an, nicht Sie müssen sich schämen, sondern die Täter!

Weitere wertvolle Tipps und Informationen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder fragen Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle nach!

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell