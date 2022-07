Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Hoher Schaden durch Brand

Am Dienstag stand in Geislingen ein Haus in Flammen.

Ulm (ots)

Zeugen entdeckten zur Mittagszeit den Brand in der Wilhelmstraße. Sie handelten richtig und verständigten sofort die Feuerwehr. Die war schnell dort und begann, die Flammen zu löschen. Trotzdem brannte das Haus aus. Die Polizei sperrte derweil die Straßen und sorgte für die Sicherheit am und um den Brandort. Die Bewohner des Hauses hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Der Wohnungsinhaber erlitt einen Schock und musste sich ärztlich behandeln lassen. Wegen des starken Rauches wurde die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung konnte schon bald aufgehoben werden. Die Ursache des Brandes steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 350.000 Euro.

