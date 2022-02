Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Materborn - Unfall mit Personenschaden

Unfallverursacherin alkoholisiert

Kleve-Materborn (ots)

Am Sonntag (27.02.2022) kam es gegen 18:55 Uhr an der Kreuzung Querallee / Materborner Allee zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 41-Jährige Frau aus Kleve befuhr mit ihrem Ford die Materborner Allee in Richtung Kleve. An der Kreuzung bog sie nach rechts auf die Querallee in Richtung Bedburg-Hau ab. Hierbei geriet sie in den Gegenverkehr, wo sie mit dem VW eines 32-jährigen Mannes aus Kleve kollidierte, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Linksabbiegerstreifen der Querallee befand.

Bei der Kollision erlitt der 32-Jährige leichte Verletzungen. Die 41-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf einen Alkoholkonsum der 41-Jährigen ergaben wurde mit ihr ein freiwilliger Alkoholvortest durchgeführt, der positiv verlief. Der 41-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe zur Feststellung des Blutalkoholwertes entnommen.

Sie muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. (cp)

